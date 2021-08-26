У привласненні ₴1,5 млн. під час реконструкції мосту на Львівщині підозрюють директора фірми-підрядника

Прокурорами Червоноградської окружної прокуратури Львівської області повідомлено про підозру директору одного з львівських підприємств за фактом заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах та службовому підробленні, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

За даними слідства, у 2019-2020 роках керівник підприємства-підрядника, яке виконувало будівельно-ремонтні роботи з реконструкції підвісного мосту через річку Західний Буг у місті Червонограді, вносив до актів приймання виконаних робіт завідомо неправдиві відомості щодо обсягу проведених робіт, які фактичного виконані не були. Внаслідок цього було здійснено заволодіння коштами місцевого бюджету на суму близько 1,5 млн грн.

Досудове розслідування здійснюють слідчі слідчого відділу Червоноградського райвідділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Львівської обласної прокуратури