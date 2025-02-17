У Мукачеві затримали 52-річного зловмисника, який розбещував двох малолітніх дівчаток

15 лютого на лінію «102» надійшло повідомлення про розбещення двох неповнолітніх дітей у Мукачеві.

Співробітники районного управління поліції негайно виїхали за викликом та встановили, що потерпілими є дві дівчинки, віком 10 та 11 років. Подія сталася вдома в однієї з дівчат. Коли діти відпочивали у кімнаті, до них увійшов дорослий чоловік, який був гостем матері. В один момент зловмисник почав торкатися до тіла обох дівчаток.

Злякавшись, вони втекли з квартири та розповіли про подію батькам іншої потерпілої дівчинки, які й звернулася по допомогу до поліції.

Правоохоронці швидко розшукали та затримали підозрюваного у злочині – 52–річного чоловіка, який до Мукачева переїхав з Дніпра.

Відповідно до статті 208 КПК України його помістили в ізолятор тимчасового тримання. Слідчі Мукачівського районного управління кваліфікували дії затриманого за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України, тобто розбещення, вчинене щодо малолітньої дитини. За процесуального керівництва окружної прокуратури, йому повідомили про підозру.

За скоєне він може провести за ґратами до восьми років.

З дітьми та їх сімʼями працюють співробітники ювенальної превенції.

Поліція Закарпатської області