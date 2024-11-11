25-річний житомирянин «відсидить» 9 років за крадіжки телефонів, грабіж і шахрайства

За публічного обвинувачення ювенального прокурора Житомирської окружної прокуратури місцевого жителя визнано винним у крадіжці, грабежі та шахрайствах, вчинених повторно (ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 186, ч. 2 ст. 190 КК України).

Його засуджено до 9 років позбавлення волі.

Прокурор у суді довів, що неодноразово судимий 25-річний житомирянин протягом липня-вересня минулого року скоїв сім злочинів.

В основному «спеціалізувався» на крадіжках телефонів у малолітніх та неповнолітніх осіб.

Парубок підходив до підлітків та під вигаданою необхідністю (викликати таксі, поспілкуватися із знайомим) просив скористатися телефоном, інколи обіцяв за це заплатити. Як тільки гаджет опинявся у його руках, спішно залишав місце злочину. У його кримінальній колекції були не лише бюджетні, а й дороговартісні моделі.

Крадені та награбовані речі здавав у ломбард, а одержані гроші використовував на власні потреби. Загалом засуджений завдав потерпілим матеріальних збитків на майже 50 тис грн.

Наразі вирок не набрав законної сили.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури