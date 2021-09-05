В Одесской области пьяный водитель после ДТП открыл стрельбу, ранив оппонента

Авария с участием Nissan Primera и BMW X5 произошла вечером 4 сентября в Великомихайловском районе Одесской области.

Как рассказал «Думской» источник в правоохранительных органах, водитель BMW превысил скорость, пошел на обгон и столкнулся с Nissan. Машины получили незначительные повреждения.



После инцидента разгорелся скандал, в ходе которого водитель немецкого авто достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента. Пострадавшего мужчину с непроникающим ранением живота доставили в больницу.