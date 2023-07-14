Заволодіння $300 000 та підбурення до надання хабара – на Буковині повідомлено про підозру «ворожці» та адвокату

За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури громадянці та адвокату повідомлено про підозру у шахрайстві та підбуренні до надання неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України).

За даними слідства, мешканка Тернопільщини, яка надає послуги з ворожіння, пообіцяла чоловіку допомогти вирішити через впливових людей питання припинення відносно нього кримінального переслідування. Він є фігурантом кримінального провадження, зареєстрованого за фактами розкрадання та легалізації понад 15 млн грн бюджетних коштів.

З січня по травень цього року ворожка спільно з іншими особами одержали від чоловіка 300 000 доларів США, однак жодних домовленостей не виконали.

Також підозрювана порекомендувала чоловіку найняти столичного адвоката. Він запропонував клієнту в обхід закону допомогти уникнути кримінальної відповідальності його родичем, який теж фігурує у справі щодо легалізації бюджетних коштів. Захисник підбурив чоловіка надати слідчому 10 000 доларів США. При цьому запевнив, що особисто передасть кошти правоохоронцям.

Після одержання обумовленої суми адвоката затримано.

На даний час слідчі дії тривають, встановлюються інші причетні особи до вчинення правопорушень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі СУ ГУНП у Чернівецькій області за оперативного супроводу співробітників Управління карного розшуку ГУНП у Чернівецькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора