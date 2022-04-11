У Чернівецької області викрили чергове незаконне переміщення військовозобов’язаних через держкордон

Вартість нелегального проїзду становила 4500 доларів США за двох осіб.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області спільно слідчими поліції області та працівниками СБУ викрили осіб, які налагодили протиправний бізнес.

Правопорушниця підшуковувала військовозобов’язаних чоловіків, які бажали поїхати з України без жодних законних підстав. Перетин державного кордону відбувався через пункт пропуску та так звану «зеленку».

Сьогодні, 11 квітня, двох фігурантів справи було затримано в порядку статті 208 КПК України. Кошти вилучено на місці події. Розслідування кримінального провадження проводиться за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Обом фігурантам може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років.

Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Чернівецька обласна прокуратура.

МВС України