У причепі автомобіля, який тікав від поліції, виявили вбитого оленя

Автомобіль ВАЗ-2121 з причепом, в якому перевозили тушу вбитої тварини, зупинив поліцейський офіцер Великорублівської громади Владислав Сідько, під час нічного патрулювання неподалік села Лихачівка Полтавського району. За фактом незаконного полювання розпочали досудове розслідування.

Як повідомив офіцер громади, вночі 25 липня, водій автівки проігнорував вимогу про зупинку та намагався втекти. Поліцейському довелося переслідувати транспортний засіб майже 15 кілометрів.

Після зупинки ВАЗу, на ділянці між селами Лихачівка і Деревки, під час огляду автомобіля офіцер виявив у причепі вбитого оленя. Для документування кримінального правопорушення Владислав Сідько викликав слідчо-оперативну групу територіального підрозділу поліції.

На даний час встановлено особи водія та пасажира транспортного засобу. Ними виявилися 48-річний місцевий підприємець, який займається реалізацією м’ясної продукції, та 42-річний лікар-травматолог однієї з лікарень Києва. Тривають заходи щодо встановлення інших осіб, імовірно причетних до незаконного добувного промислу.

Слідчим підрозділом сектору поліцейської діяльності № 1 відділення № 4 (м. Зіньків) Полтавського райуправління поліції, за процесуального керівництва Котелевського відділу Диканської окружної прокуратури, здійснюється досудове розслідування за ч.2 ст.248 (Незаконне полювання, вчинене за попередньою змовою групою осіб) КК України. Санкція статті передбачає покарання – штраф від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження чи позбавлення волі на строк до п’яти років.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За матеріалами сектору взаємодії

з громадами обласної поліції)