У Прилуцькому районі розкрито вбивство 7-річної дитини. Батькові повідомлено про підозру
За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури розкрито вбивство малолітнього хлопчика, яке мало місце на початку червня 2022 року у Прилуцькому районі.
Наразі 25-річному місцевому мешканцю слідчими поліції повідомлено про підозру у вбивстві, вчиненому через необережність (ч. 1 ст. 119 КК України).
За даними слідства, 03 червня, підозрюваний почав висловлювати 7-річному синові невдоволення через його поведінку. Відчувши раптово виниклу особисту неприязнь до дитини, чоловік штовхнув малолітнього у спину, внаслідок чого останній утратив рівновагу та вдарився животом об бильце крісла. У результаті хлопчик отримав травми органів черевної порожнини з ушкодженням тонкої кишки, які ускладнились розлитим перитонітом. Через три дні він помер вдома.
Досудове розслідування за вказаним фактом триває.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Чернігівської обласної прокуратуриTweet