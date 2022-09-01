У привласненні ₴740 тис. бюджетних коштів при реконструкції котельні та теплових мереж підозрюють підрядника

Керівнику підрядної організації, який здійснював ремонтні роботи котельні у селищі Нове за процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури повідомлено про підозру за фактом привласнення чужого майна в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

В ході слідства встановлено, що між Управлінням капітального будівництва міської ради м. Кропивницького та приватним підприємством у 2018 році було укладено договір генпідряду на виконання будівельно-монтажних робіт котельні і теплових мереж в смт Нове.

Під час виконання вказаного договору, підрядник привласнив частину грошових коштів в розмірі 740 тис грн, шляхом внесення недостовірних відомостей до звітної документації в частині переліку, об’ємів та обсягу виконаних будівельних робіт.

Слідство триває, його здійснюють слідчі СУ ГУНП України у Кіровоградській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Кіровоградська обласна прокуратура

