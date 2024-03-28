Судитимуть працівника військкомату та правоохоронця, які на Одещині торгували «білими квитками»

Працівники ДБР завершили розслідування стосовно співробітника Роздільнянського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Одеської області, який спільно з правоохоронцем обіцяли за гроші допомогти ухилянтам уникнути призову.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Встановлено, що працівник військкомату через свого знайомого правоохоронця запропонував військовозобов’язаному чоловіку «допомогти» у видачі документів про непридатність до служби. Він навіть надав «вибір»: оформити непридатність через одруження з жінкою із інвалідністю, або обмеження за станом здоров’я.

У лютому 2024 року працівники ДБР затримали ділків під час отримання 7 тис. доларів США.

Фігуранти відсторонені від посад, вони обвинувачуються в одержанні неправомірної вигоди, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

ДБР