Суддю з Одещини, який допомагав ухилянтам виїжджати за кордон, взяли від варту

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід судді одного з райсудів Одещини – тримання під вартою.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

“16 січня 2024 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував до судді одного з районних судів Одещини, якого викрили на одержанні неправомірної вигоди за ухвалення рішення, що допомогло б уникнути мобілізації, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 1 млн 59,8 тис. грн застави”, – йдеться в інформації.

Термін дії запобіжного заходу – два місяці – до 15 березня 2024 року. У разі внесення застави на особу будуть покладені відповідні процесуальні обов’язки.

Як уже повідомлялося, у межах досудового розслідування, яке здійснюють детективи НАБУ встановлено, що суддя одержав 1500 доларів США за обіцянку ухвалити рішення щодо встановлення місця проживання неповнолітньої дитини з батьком, аби батько дитини використовував таке рішення для уникнення мобілізації та як підставу для виїзду з нею за кордон.

Під час досудового розслідування були встановлені факти винесення у 2022-2023 роках понад тисячі рішень за вказаною категорією справ у цьому суді. Крім того, з’ясувалось, зафіксовані випадки виїзду чоловіків за кордон без супроводу дитини, визначення місця проживання дитини на тимчасово окупованій території, підробки процесуальних документів від позивачів і втручання у систему автоматизованого розподілу судових справ. Сьогодні розслідування триває, встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вчинення цього злочину.