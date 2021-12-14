Повідомлено про підозру киянину, який вдарив ножем пасажира тролейбуса і втік з місця злочину

Протягом години оперативники розшукали фігуранта. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

На спецлінію 102 надійшло повідомлення від чоловіка, що на вулиці Маршала Тимошенка невідомий поранив його ножем. За вказаною адресою терміново виїхали медики та слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції.

Пасажир тролейбуса розповів правоохоронцям, що він помітив, як невідомий намагався поцупити гаманець у жінки та зробив йому зауваження. Між чоловіками стався конфлікт, у ході якого зловмисник дістав ніж та вдарив потерпілого у груди, а після втік.

Оперативники встановили особу нападника та місце його перебування. На вказану адресу виїхали співробітники карного розшуку Головного та районного управлінь поліції та працівники спецпідрозділу КОРД. Працівники поліції затримали 30-річного місцевого мешканця, раніше судимого за крадіжки, грабіж та нанесення тяжких тілесних ушкоджень, у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Окрім того, у ході невідкладного обшуку у помешканні фігуранта правоохоронці виявили шість ножів та кілька балончиків сльозогінної дії. Все вилучене направлено на відповідну експертизу.

Слідчий Оболонського управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомив фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. Найближчим часом районний суд обере зловмиснику запобіжний захід.

Відділ комунікації поліції Києва