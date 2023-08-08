Нетверезі сімейні розбірки через ревнощі призвели до поранення двох жителів Житомирщини

Увечері 5 серпня до Житомирського райуправління поліції медики повідомили про травмування 47-річного жителя Тетерівської громади. Схожа інформація надійшла цього дня й до відділення поліції у м. Малині. З пораненням до реанімації ушпиталили 35-річну жительку с. Федорівки.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції.

У ході першочергових процесуальних дій правоохоронці з’ясували, що до завдання тілесних ушкоджень чоловікові може бути причетною його співмешканка. Попередньо, того дня вони разом вживали спиртне за місцем проживання. Під час конфлікту на ґрунті ревнощів 39-річна жінка й завдала поранення співмешканцю. Чоловіка ушпиталили та провели оперативне втручання.

На Малинщині поліцейські запідозрили у пораненні жінки її 41-річного чоловіка. Попередньо, подружжя також посварилося через ревнощі, у ході розбірок він ударив дружину гострим предметом. Тож слідчі затримали чоловіка у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України. За результатами освідування він перебував у стані алкогольного сп’яніння (2,05 проміле). Судом підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудові розслідування проводяться за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.

Відповідно до чинного законодавства причетним загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Житомирської області