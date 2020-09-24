У Сумах поліцейські викрили факт привласнення більше 650 тисяч гривень бюджетних коштів

«Схему» розробив депутат Сумської міської ради у змові з приватними підприємцями. Одна з них балотується в депутати міської ради.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Сумській області Нацполіції, слідчі слідчого управління поліції області за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури викрили факт розкрадання та привласнення бюджетних коштів під час капітальних ремонтів об’єктів благоустрою та житлового фонду м. Суми.

Протягом 2019-2020 років правопорушники встигли привласнити більше 650 тисяч гривень. Місцевий депутат організував «схему» з розкрадання коштів міста шляхом залучення підконтрольних йому приватних організацій та лобіювання укладення з цими підприємствам договорів щодо підрядних робіт.

Виконавці визначаючи обсяги потрібних будівельних матеріалів свідомо завищували їхні ціни, водночас підшуковуючи більш дешеві для реального застосування на об’єктах. Шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей до актів виконаних робіт у частині завищення вартості використаних будівельних матеріалів під час ремонтних робіт на дев’яти об’єктах благоустрою та житлового фонду м. Суми фігурантами справи згідно висновків будівельно-технічних експертиз було привласнено більше 650 тисяч гривень.

Депутату міськради м. Суми та учасникам протиправної діяльності повідомлено підозру про вчинення правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

Національна поліція України