У привласненні майже ₴1,4 млн. підозрюють двох експосадовиць Херсонської міськради

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури двом колишнім посадовицям Херсонської міськради заочно повідомлено про підозру у привласненні та розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, під час окупації Херсона підозрювані безпідставно нараховували собі підвищену заробітну плату та додаткові премії. Аби не привертати увагу фінансових моніторингових установ до своїх протиправних дій, змовниці постійно переправляли гроші між рахунками департаменту, а потім – на власні банківські рахунки.

За даними судової економічної експертизи, спільницям вдалось заволодіти майже 1,4 мільйонами гривень бюджетних коштів.

У серпні-вересні підозрювані звільнилися з роботи та вирішили будувати кар’єру на підконтрольній рф території. Одна з фігуранток обійняла посаду начальниці окупаційного центру зайнятості. За цим фактом їй було заочно повідомлено про підозру у колабораціонізмі та згодом обвинувальний акт скеровано до суду (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Нині підозрювані намагаються уникнути відповідальності та переховуються від правосуддя.

Досудове розслідування здійснюється ТУ ДБР у місті Мелітополі, оперативний супровід – Херсонське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокуратура