У привласненні понад ₴2 млн. бюджетних коштів підозрюють посадовця Одеської міськради

Слідчі Нацполіції встановили, що керівник одного з управлінь здійснив розтрату на понад 2 мільйони гривень при закупівлі медичних генераторів кисню для потреб Одеської міської лікарні №8 в лікуванні COVID-19.

Достовірно знаючи, що відповідно до Постанови Кабміну операції з ввезення та постачання таких медичних приладів звільняються від сплати ПДВ та ввізного мита, посадовець Одеської міської ради свідомо перерахував підряднику повну суму виграного ним тендеру з постачання та встановлення медичного генератора кисню. Йдеться про 14,1 млн гривень, зокрема – й понад 2 мільйони гривень ПДВ.

За результатами досудового розслідування слідчі Головного слідчого управління Нацполіції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомили зловмиснику про підозру у привласненні і розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах у складі організованої групи (ч. 5. ст. 191 Кримінального Кодексу України).

Фігуранту загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Національна поліція України