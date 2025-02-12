У привласненні понад ₴730 тис. підозрюють ексдиректора КП на Черкащині

За процесуального керівництва Звенигородської окружної прокуратури колишньому директору одного з комунальних підприємств Шполянської міської ради повідомлено про підозру за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем (ч. ч. 2, 3 ст. 191 КК України).

За даними слідства, у період часу з 27.09.2018 по 04.04.2021 підозрюваний, шляхом зловживання службовим становищем, заволодів коштами підприємства. Посадовець, маючи вільний доступ до банківської картки комунального закладу, знімав з неї грошові кошти, привласнивши в такий спосіб 730 400 грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області.

Довідково: санкція ч. 2 ст. 191 КК України передбачає покарання у виді обмеження або позбавлення волі на строк до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років; санкція ч. 3 ст. 191 КК України передбачає покарання у виді обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури