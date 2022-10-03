У Рахові поліція викрила зловмисника, підозрюваного у підпалі торгового кіоску

Нещодавно співробітники Рахівського районного відділу поліції отримали повідомлення про загоряння торгового кіоску, який розташований на центральній площі міста.

Поліцейські ретельно опрацювали місце події та виявили сліди, що вказували на умисний підпал. За вказаним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочали пошуки зловмисника.

Провівши ряд заходів оперативники кримінальної поліції Рахова встановили, що причетним до злочину може бути 37-річний місцевий житель. З‘ясувалося, що тієї ночі він проник до кіоску, облив його лейкозаймистою речовиною та підпалив. Такі свої дії фігурант пояснив неприязними відносинами з орендарем даного кіоску.

Слідчі вже повідомили рахівчанину про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Йдеться про Умисне знищення чужого майна, вчинене шляхом підпалу. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді ув’язнення на строк до 10 років.

Досудове розслідування у справі триває.

Поліція Закарпатської області