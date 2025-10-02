Затримано посадовця, який за хабарі погоджував розміщення рекламних споруд

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора правоохоронці викрили і затримали одного із заступників голови Піщанської об’єднаної територіальної громади Дніпропетровської області під час одержання та вимагання неправомірної вигоди.

За даними слідства, посадовець вимагав від представників товариства неправомірну вигоду у сумі 9 000 доларів США за погодження розміщення дев’яти рекламних споруд на території громади.

Передача грошових коштів відбувалася у 2 етапи: 9 вересня 2025 року він отримав першу частину коштів – 5 тисяч доларів у своєму службовому кабінеті; 30 вересня отримав останню частину неправомірної вигоди – 4 тисячі доларів. Після цього посадовця затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Прокурори повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі, поєднане з вимаганням). Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

За вчинене правопорушення йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Тривають слідчі дії щодо документування протиправної діяльності та притягнення до відповідальності інших причетних осіб.

Досудове розслідування здійснює Головне слідче управління Національної поліції України за оперативного супроводу СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора