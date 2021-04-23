На Луганщині зупинили діяльність міжрегіональної групи наркоторговців – вилучено речовин більш ніж на ₴2 млн.

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури викрито міжрегіональну групу, яка налагодила мережу зі збуту особливо-небезпечних наркотичних засобів на території Луганської, Донецької та Черкаської областей, а також організувала канал контрабанди до РФ (ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України).

За даними слідства, до складу групи входили 5 осіб – мешканці Донецької, Черкаської областей та міста Сорокине (колишній Краснодон) на тимчасово окупованій території Луганської області. Серед них – раніше судимі за аналогічні злочини. Наркоторговці розповсюджували метадон та канабіс через канали у мессенджері. «Товар» передавали замовникам поштою та шляхом «закладок» після перерахування коштів на банківські рахунки.

У ході слідства задокументовано факти збуту та епізод контрабанди метадону до РФ для подальшого переміщення на тимчасово непідконтрольну органам державної влади України територію Луганщини.

Під час проведення санкціонованих обшуків на території Черкаської та Донецької областей у фігурантів виявлено та вилучено понад 2 кг канабісу, майже 100 г метадону та ще 83 розфасовані пакунки з ним, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи, необхідне устатування для зважування та пакування, грошові кошти. Орієнтовна вартість наркотовару складає понад 2 млн грн.

Наразі організатору та частині учасників групи повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжких злочинів. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Заходи з викриття проводилися прокурорами спільно зі співробітниками Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю і слідчого відділу Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Офіс Генпрокурора