За привласнення ₴4 млн. на охороні паркмайданчиків у Києві судитимуть підрядника та директора КП «Житло-Сервіс»

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва до суду скеровано обвинувальний акт відносно керівника підрядної організації за фактом привласнення бюджетних коштів у особливо великих розмірах, а також відносно директора комунального підприємства з експлуатації і ремонту «Житло-Сервіс» за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2017-2018 років комунальне підприємство «Житло-Сервіс» уклало з приватною фірмою договори про надання послуг з охорони паркувальних майданчиків.

Відповідно до умов договорів підрядник зобов’язувався за рахунок власного штату працівників здійснювати охорону паркувальних майданчиків. При цьому директор фірми, не маючи у штаті необхідної кількості співробітників, зазначав у актах виконаних робіт надання послуг у повному обсязі.

Надалі вказані акти були підписані директором КП «Житло-Сервіс», внаслідок чого, відповідно до висновку судово-економічної експертизи завдано збитки на суму понад 4 млн гривень.

Дії керівника підрядної організації кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України як привласнення коштів у особливо великих розмірах, а дії директора комунального підприємства кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України як службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

Наразі досудове розслідування за даними фактами завершено, а обвинувальні акти скеровано до суду для розгляду їх по суті.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура