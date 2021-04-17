У Рівному чоловік ножицями убив знайомого 

До поліції 16 квітня близько 14:30 надійшло повідомлення, що у квартирі по вулиці Адама Міцкевича обласного центру виявлено господаря без ознак життя.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Рівненського районного та обласного управлінь поліції.

На тілі загиблого 62-річного рівнянина, який через проблеми зі здоров’ям пересувався на візку, експерти виявили колото-різані рани грудної клітини. А з місця події криміналісти вилучили ножиці зі слідами крові. Тіло відправили в морг для проведення судово-медичної експертизи, яка встановить причину смерті.

За фактом умисного вбивства слідчі Рівненського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.

Поліцейські встановили, що до злочину може бути причетний знайомий загиблого — 45-річний рівнянин. Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Наразі він спілкується зі слідчими.

За результатами освідування алкотестером зловмисник перебував у стані алкогольного сп’яніння: прилад Драгер показав 2,5 проміле.

Відділ комунікації поліції Рівненської області