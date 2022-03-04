У Рівному чоловік з вікна квартири застрелив двох людей, які видались йому «підозрілими»

Повідомлення на спецлінію 102 надійшло сьогодні, четвертого березня, близько 14-ї години.

Поліцейські попередньо встановили, що 48-річний житель обласного центру, перебуваючи у квартирі за місцем проживання у будинку на вулиці Костромській, через вікно четвертого поверху почав стріляти із рушниці по перехожих. Із його слів, вони видались йому підозрілими.

Внаслідок отриманих поранень загинули двоє місцевих жителів, 1994 та 1985 років народження. Інші двоє людей, які знаходились поряд, не постраждали.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи слідчого управління ГУНП в Рівненській області та Рівненського райуправління поліції.

Наразі вирішується питання про затримання зловмисника у процесуальному порядку та внесення відомостей до ЄРДР за п. 1 ч. 2 ст. 115 ККУ.

Відділ комунікації поліції Рівненської області