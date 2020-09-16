У Рівному на хабарі затримали працівника ГУ ДСНС

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури викрито та затримано заступника начальника загону ГУ ДСНС у Рівненській області під час вимагання та одержання 25 тисяч гривень неправомірної вигоди (ч.3 ст.368 КК України).

За даними слідства, посадовець налагодив злочинний механізм систематичного вимагання та отримання неправомірної вигоди за надання в оренду спецтехніки, яка належить ГУ ДСНС.

Так, 16.09.2020 чоловіка затримано під час отримання 15 тисяч гривень за надання в оренду екскаватора ГУ ДСНС. Перший «транш», в розмірі 10 тисяч гривень, він отримав 07.09.2020.

На даний час вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, за оперативного супроводу співробітників ВБКОЗ УСБУ в області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури