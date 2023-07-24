У Рівному п’яний дебошир побив скло у автомобілі «швидкої»

Інцидент стався 22 липня близько 15:30 на вулиці Соборній в районі ремзаводу.

Бригада «швидкої» приїхала на виклик для надання допомоги чоловіку, який втратив свідомість у квартирі за місцем проживання. Натомість його знайомий, 37-річний житель Рівного, який знаходився поруч та ще й у стані алкогольного сп‘яніння, почав поводитися агресивно та неадекватно, нецензурно висловлюючись на адресу медиків. Коли після надання допомоги працівники «швидкої» вийшли на вулицю, то дебошир взяв у руки шматок будівельної цегли та кинув нею в лобове скло службового автомобіля медиків.

Чоловіка утримували до приїзду поліцейських.

Слідчо-оперативна група задокументувала вчинений кримінальний проступок: за фактом хуліганства розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 296 КК України.

У рамках кримінального провадження вилучили необхідну слідову інформацію, знаряддя злочину та записи із відеокамер.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції в Рівненській області