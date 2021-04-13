У Рівному викрили шахраїв з Харкова (відео)

Злочинні обов’язки чоловіка та жінки полягали в тому, що за вказівкою головного афериста вони заходили до оселі потерпілих і забирали у них грошові кошти.

У неділю у квартирі 72-річної рівнянки пролунав дзвінок стаціонарного телефону. У слухавці чоловік представився лікарем і повідомив, що її дочка потрапила у дорожньо-транспортну пригоду. Випадково відгадавши ім’я нібито потерпілої в автопригоді жінки, псевдомедик запевнив, що та тяжко травмувалася і на лікування потрібні значні кошти.

Орієнтовно півтори години зловмисники «тримали на гачку» пенсіонерку, а потім запитали скільки в неї є грошей. Жінка назвала суму, після чого аферист додатково, аби рівнянка не змогла нікому зателефонувати, подзвонили іще й на мобільний.

Вже через кілька хвилин на порозі квартири стояла невідома жінка, якій 72-річна рівнянка віддала 28 тисяч гривень та 350 доларів США. При цьому зловмисниця лишила пенсіонерці 500 гривень та 50 доларів США, зазначаючи, що тих коштів вистачить, а їй треба ж на щось жити далі.

Майже одразу потерпіла зателефонувала до дочки, яка запевнила, що з нею все гаразд.

Учора, 12 квітня, завдяки злагодженим діям працівників карного розшуку Рівненського районного управління поліції та оперативних служб вдалося вийти на слід зловмисників. Їх затримали на вулиці Соборній в обласному центрі.

Аферистами виявилися жителі міста Харків: 35-річна жінка та її 36-річний приятель.

72-річна рівнянка впізнала свою кривдницю. Слідчі повідомили харків’янці про підозру у вчиненні шахрайства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілій. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Також поліцейські перевіряють обох на причетність до інших вчинених на території області аналогічних злочинів.

Крім того, обоє притягувалися до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок та шахрайств, а жінка — ще й за незаконне зберігання наркотиків. // itvmg.com