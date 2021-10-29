У Рівному викрили турагенцію, яка торгувала фальшивими ПЛР-тестами

Рівненська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом підроблення туристичним агентством документів за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 358 КК України).

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що одна з рівненських турагенцій пропонувала придбати підроблений тест на COVID-19 громадянам, які планували виїхати за кордон.

Довідки видавали без проведення обстеження пацієнта і відбору матеріалів для дослідження. Відтак, інфікована людина мала можливість вільно отримати негативні результати тестування.

Правоохоронці провели обшук у офісі туристичної агенції та вдома у фігурантів. За їх результатами вилучили комп’ютери, копії документів та вже оформлені майбутніми датами довідки про проходження громадянами дослідження на наявність захворювання SARS-CoV-2 шляхом ПЛР-тестування, з негативним заключенням щодо наявності коронавірусної інфекції.

Досудове розслідування проводять слідчі Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Рівненської окружної прокуратури