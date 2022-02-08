У Рівному водій BMW X5 після ДТП вдарив поліцейського

Опубликовано

До поліції близько 22:15 надійшло повідомлення від 26-річного водія «Peugeot», що на перехресті вулиці Соборної та Симона Петлюри водій автомобіля «BMW X5» скоїв ДТП, спричинивши його автомобілю механічні пошкодження та зник з місця події.

Крім того очевидці повідомили, що вказаний автомобіль порушує правила дорожнього руху та наражає на небезпеку інших його учасників.

Возможно, это изображение (на открытом воздухе и текст)

На виклик оперативно виїхали патрульні, які виявили на вулиці Соборній припаркований на тротуарі біля входу у розважальний заклад автомобіль із пошкодженнями, характерними для ДТП. За кілька хвилин встановили і його водія.

Для відібрання пояснень 38-річного рівнянина запросили до службового автомобіля, втім той почав агресивно себе поводити та нецензурно виражатися в бік патрульних. На зауваження припинити протиправні дії він не відреагував, тож відповідно до чинного законодавства чоловіку повідомили про адмінзатримання. Втім, порушник почав чинити опір, та наніс удари в обличчя інспектору патрульної поліції. До дебошира застосували спецзасіб кайданки, а на місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Поліцейські у складі СОГ на місці події під час поверхневої перевірки у сумці затриманого виявили та вилучили пістолет з гумовими кулями, одна із яких перебувала уже в патроннику, пристрій для куріння із залишками речовини зеленого кольору рослинного походження.

Нет описания фото.

У чоловіка були явні ознаки наркотичного сп’яніння, втім проїхати до медзакладу для проведення освідування він відмовився. За порушення правил дорожнього руху що спричинило пошкодження ТЗ, зникнення з місця ДТП, відмову огляду на проходження стану наркотичного сп’яніння, відмови пред’явити документи та вчинення дрібного хуліганства на водія складено адмінматеріали за статтями 124, 122-4, 130, 126 та 173 КУпАП.

Вартові еспресо за матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області

Like

Метки:

Читайте также: