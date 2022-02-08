У Рівному водій BMW X5 після ДТП вдарив поліцейського

До поліції близько 22:15 надійшло повідомлення від 26-річного водія «Peugeot», що на перехресті вулиці Соборної та Симона Петлюри водій автомобіля «BMW X5» скоїв ДТП, спричинивши його автомобілю механічні пошкодження та зник з місця події.

Крім того очевидці повідомили, що вказаний автомобіль порушує правила дорожнього руху та наражає на небезпеку інших його учасників.

На виклик оперативно виїхали патрульні, які виявили на вулиці Соборній припаркований на тротуарі біля входу у розважальний заклад автомобіль із пошкодженнями, характерними для ДТП. За кілька хвилин встановили і його водія.

Для відібрання пояснень 38-річного рівнянина запросили до службового автомобіля, втім той почав агресивно себе поводити та нецензурно виражатися в бік патрульних. На зауваження припинити протиправні дії він не відреагував, тож відповідно до чинного законодавства чоловіку повідомили про адмінзатримання. Втім, порушник почав чинити опір, та наніс удари в обличчя інспектору патрульної поліції. До дебошира застосували спецзасіб кайданки, а на місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Поліцейські у складі СОГ на місці події під час поверхневої перевірки у сумці затриманого виявили та вилучили пістолет з гумовими кулями, одна із яких перебувала уже в патроннику, пристрій для куріння із залишками речовини зеленого кольору рослинного походження.

У чоловіка були явні ознаки наркотичного сп’яніння, втім проїхати до медзакладу для проведення освідування він відмовився. За порушення правил дорожнього руху що спричинило пошкодження ТЗ, зникнення з місця ДТП, відмову огляду на проходження стану наркотичного сп’яніння, відмови пред’явити документи та вчинення дрібного хуліганства на водія складено адмінматеріали за статтями 124, 122-4, 130, 126 та 173 КУпАП.

Вартові еспресо за матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області