У Рівному викрили шахрайку, яка видавала фейкові кредити

За процесуального керівництва Рівненської окружної прокуратури рівнянці повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 3 ст. 190 КК України).

Встановлено, що 31-річна підозрювана через спеціальний сайт отримувала контактні дані осіб, які бажають отримати позику. Видаючи себе за представника кредитної компанії, вона повідомляла потерпілим про можливість надання кредиту без поручителів та довідки про доходи, за умови сплати ними страхового платежу.

Наразі відомо про 16 потерпілих, кожен з яких сплатив по 2-3 тис. грн «страхового платежу», але кредиту так і не отримали.

В оселі фігурантки правоохоронці провели обшук та вилучили банківські картки, SIM-карти, мобільні телефони, які використовувалися для реалізації злочинної схеми. Перевіряється також причетність жінки до вчинення інших кримінальних правопорушень.

До суду подано клопотання про обрання підозрюваній запобіжного заходу та арешту її майна.

Досудове розслідування проводять слідчі СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Рівненської окружної прокуратури