Правоохоронці встановили особу кримінальника, який запустив заборонений салют на столичному Печерську

За даним фактом у поліції розпочали кримінальне провадження. Чоловікові загрожує обмеження волі строком до п’яти років.

У суботу, 30 березня, під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео запуску салюту у Печерському районі столиці. Поліцейські відразу зареєстрували інформацію, а на місце події оперативний черговий скерував слідчо-оперативну групу.

Правоохоронці обстежили місце події, вилучили ряд речових доказів та у результаті розшукових заходів встановили особу порушника. Ним виявився місцевий мешканець, 1983 року народження, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. В розмові з дізнавачами він пояснив, що запустив салют, щоб привітати дружину з річницею стосунків.

За вказаним фактом відділом дізнання Печерського управління поліції розслідується кримінальне провадження розпочате за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років.

Поліція нагадує, відповідно до законодавства, використання піротехніки на період дії правового режиму воєнного стану заборонено.

Відділ комунікації поліції Києва