У Рівному затримали чоловіка, який зарізав товариша

За процесуального керівництва Рівненської окружної прокуратури 57-річному жителю обласного центру повідомлено про підозру в завданні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст.121 КК України).

У ході досудового розслідування встановлено, що вночі проти 14 січня в одній з квартир по вулиці Вишиванки у Рівному двоє знайомих чоловіків розпивали алкогольні напої. У ході застілля між ними виник конфлікт, і під час з’ясування стосунків зловмисник завдав потерпілому чотири ножові поранення в спину. Отримані травми спричинили масивну кровотечу, від якої той за деякий час помер.

Чоловіка затримали та повідомили про підозру, вирішується питання обрання йому запобіжного заходу.

Наразі у кримінальному провадженні проводяться необхідні слідчі дії з метою встановлення усіх обставин вчинення вказаного злочину.

Досудове розслідування проводять слідчі СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Рівненської окружної прокуратури