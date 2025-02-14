У Рівному затримали вимагачів, які поставили боржника «на лічильник»

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури трьом жителям обласного центру повідомлено про підозру у вимаганні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 189 КК України).

У ході досудового розслідування встановлено, що торік 45-річний рівнянин позичив своєму знайомому гроші. З часом борг чоловік віддав, але позичальник безпідставно нарахував «відсотки» і почав вимагати повернення 3 000 доларів США надуманого боргу.

Коли чоловік не віддав гроші за першою вимогою – позичальник залучив ще двох знайомих і почав погрожувати боржнику. Вони кілька разів зустрічалися з чоловіком, били його, погрожували обмежити доступ до нерухомості, забрали автівку, яку потім, щоправда, повернули та винесли особисті речі потерпілого з гаража для їх подальшої реалізації в рахунок боргу.

Суд обрав усім трьом підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Наразі встановлюється їх причетність до скоєння інших злочинів.

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Рівненській області за оперативного супроводу Управління СБ України в області.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури