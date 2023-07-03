У Рівному журналісту підкинули під двері поховальний вінок

Сьогодні, третього липня, близько 07:30 до поліції надійшло повідомлення 42-річного рівнянина, що біля дверей квартири за місцем проживання він виявив поховальний вінок.

Слідчо-оперативна група встановила, що чоловік працює головним редактором інформаційної агенції. В коридорі загального користування невідомі поклали ритуальний вінок із надписом, який містив прізвище заявника. Хто б це міг зробити, потерпілий не підозрює.

Працівники поліції провели огляд місця події та вилучили речові докази.

Слідчі Рівненського районного управління внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом погрози журналісту, у зв’язку із здійсненням ним законної професійної діяльності, за частиною 1 статті 345-1 Кримінального кодексу України.

Наразі поліцейські проводять невідкладні слідчі дії щодо встановлення осіб, причетних до скоєння злочину.

Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Рівненської області