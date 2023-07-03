У Рівному журналісту підкинули під двері поховальний вінок

Published

Сьогодні, третього липня, близько 07:30 до поліції надійшло повідомлення 42-річного рівнянина, що біля дверей квартири за місцем проживання він виявив поховальний вінок.

Слідчо-оперативна група встановила, що чоловік працює головним редактором інформаційної агенції. В коридорі загального користування невідомі поклали ритуальний вінок із надписом, який містив прізвище заявника. Хто б це міг зробити, потерпілий не підозрює.

у рівному слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом погрози журналісту

Працівники поліції провели огляд місця події та вилучили речові докази.

Слідчі Рівненського районного управління внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом погрози журналісту, у зв’язку із здійсненням ним законної професійної діяльності, за частиною 1 статті 345-1 Кримінального кодексу України.

Наразі поліцейські проводять невідкладні слідчі дії щодо встановлення осіб, причетних до скоєння злочину.

Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Рівненської області

Like

Tags:

You may also like...