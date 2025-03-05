Британець отримав 19 років позбавлення волі, четверо українців – по 17 років.

У Росії четверо полонених українців і британець отримали тюремні строки, повідомляє “Медиазона”.

Як повідомляє видання, суд оголосив вирок 22-річному громадянину Великої Британії, бійцю Іноземного легіону ЗСУ Джеймсу Скотту Рісу Андерсону. Окупанти звинуватили захисника України у “теракті та найманстві в період збройного конфлікту”.

Андерсон засуджений до 19 років позбавлення волі. Перші п’ять років він має провести у тюрмі, а решту терміну в колонії суворого режиму.

Справу розглядали у закритому режимі. У суді повідомили, що як свідок був допитаний боєць ЗСУ, який перебував в одному підрозділі разом із британцем.

Також видання із посиланням на слідчий комітет і генпрокуратуру країни-агресорки повідомляє, що суд також засудив чотирьох взятих у полон на Курщині бійців ЗСУ до 17 років ув’язнення. Окупанти звинуватили захисників України у “теракті через участь у вторгненні ЗСУ до Курської області”.

Фігурантами справи стали Іван Фурлет, Юрій Задорожний, Юрій Сиченко та Юрій Хаюк.

Згідно з вироком, перші чотири роки ув’язнення вони мають провести у тюрмі, решта 13 років – у колонії суворого режиму.

Нагадаємо, у листопаді минуго року низка західних видань повідомила, що російська армія захопила в полон 22-річного колишнього британського військового Джеймса Скотта Ріса Андерсона, який воював за Україну. // LB.ua