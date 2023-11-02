У Росії тюремний піп зарізав і розчленував дружину

У російському місті Нижньокамськ (Республіка Татарстан) священник храму святого праведного Іоанна Кронштадтського – ієрей Михайло Зубарєв, зарізав свою дружину Вікторію, а потім розчленував. У пари двоє спільних дітей.

Без матері залишилися двоє неповнолітніх – 8-річна дівчинка і 17-річний хлопчик. Чоловік сховав голову дружини в холодильнику, першою останки матері знайшла дочка, а потім прийшов син і викликав силовиків, повідомив Telegram-канал Mash і додав, що дітей забрали в лікарню для надання психологічної допомоги. На каналі йдеться, що основна версія така – Зубарєв убив дружину через ревнощі.

“Священник…, за нашими даними, приховав те, що він стояв на обліку в психоневрологічному диспансері при переїзді з Мурманської області в Татарстан. Зараз він затриманий і знаходиться під слідством”, – йдеться на каналі.

Керівник прес-служби Чистопольської єпархії Марина Шмельова розповіла, що Зубарєв з 17 жовтня не проводив службу в храмі – це робити йому заборонило керівництво через скарги, які надходили від парафіян.

“Причина – недбале ставлення до святих дарів і порушення таїнства богослужінь. Всі публікації зі згадкою ієрея Зубарєва з сайту Чистопольської єпархії видалені”, – підкреслюється у повідомленні. У Татарстанській митрополії стверджують, що з 11 жовтня Зубарєв “на лікарняному”.

Зазначається, що за сім’єю Зубарєвих до вбивства не помічали нічого незвичайного – священник тихо працював до заборони, а його дружина часто водила у храм дітей.

Священник жив у Мурманській області, а потім переїхав до Казані. У 2016 році нібито за “вірну роботу на благо церкви” отримав правом носіння наперсного хреста – це одна зі знакових нагород в духовенстві. У 2019 році почав керувати відділом з тюремного служіння Чистопольської єпархії. // УНІАН