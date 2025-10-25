У розтраті ₴2,8 млн бюджетних коштів на ремонті доріг підозрюється в.о. начальника УЖКГ міськради на Черніговщині

За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури повідомлено про підозру в.о начальника УЖКГ однієї з міських рад Чернігівської області у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, службовця розтратила кошти місцевого бюджету при закупівлі матеріалів для ремонту доріг.

У лютому 2025 року вона підписала з директором товариства договір на поточний ремонт доріг в районному центрі. Проте, вартість закуплених відповідно до укладеного договору щебенево-піщаних сумішей виявилася значно завищеною від ринкових цін.

Таким чином, внаслідок зловживання підозрюваної місцевому бюджету спричинено понад 2,8 млн грн збитків.

Зловмисниці загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскація майна.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СУ ГУНП в Чернігівській області за оперативного супроводу УСР в Чернігівській області ДСР НП.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури