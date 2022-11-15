У Самборі гостя з села зарізала місцевого мешканця

35-річна мешканка Стрийського району, перебуваючи у квартирі самбірчанина, нанесла йому ножові удари у шию та живіт – від отриманих травм чоловік помер на місці події. За скоєне затриманій загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

14 листопада, близько 19.00, до поліції надійшло повідомлення про те, що в одній з квартир по вулиці Сагайдачного у місті Самбір виявлено мертвого чоловіка.

За вказаною адресою негайно прибули слідчо-оперативна група та інші співробітники Самбірського районного відділу поліції. На місці події вони виявили тіло 36-річного власника квартири із слідами насильницької смерті.

Як встановили правоохоронці, до вбивства чоловіка причетна 35-річна мешканка одного з сіл Стрийського району, яка гостювала у нього. Між ними виник конфлікт, в ході якого зловмисниця нанесла чоловіку кілька ударів ножем в ділянку шиї та живота. Від отриманих травм він помер на місці події.

Поліцейські затримали зловмисницю в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі територіального підрозділу поліції повідомили затриманій про підозру у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Досудове розслідування триває. Невдовзі суд обере підозрюваній запобіжний захід.

Відділ комунікації поліції Львівської області