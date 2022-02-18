У самовільному зайнятті земельної ділянки підозрюється директорка підприємства у Харкові

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру директорці підприємства за фактом самовільного зайняття земельної ділянки (ч. 1 ст. 197-1 КК України).

За інформацією керівника окружної прокуратури Едуарда Новікова, досудовим розслідуванням встановлено, що підприємству, розташованому по вул. Шевченка, належать на праві власності нежитлові приміщенні.



Проте з 2011 року директорка підприємства, не маючи відповідних рішень державних органів та органів місцевого самоврядування, самовільно зайняла земельну ділянку, що розташована біля нежитлових приміщень, для комерційних цілей.

Крім того, підприємиця закрила доступ до землі парканом.

Внаслідок дій жінки державі спричинена значна матеріальна шкода на суму понад 150 тис. гривень.

Досудове розслідування проводять дізнавачі сектору дізнання Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління СБ України в Харківській області.

Підозрюваній загрожує покарання у виді штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури