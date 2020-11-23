В районі ООС виявлено мережу підпільних цехів з фальсифікованим алкоголем на 1 млн. гривень

Податковою міліцію, що здійснює діяльність на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області спільно з податковою міліцію ГУ ДФС у Донецькій області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури виявлено мережу підпільних цехів з виробництва фальсифікованих алкогольних напоїв.

В рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України проведено 13 санкціонованих обшуків за адресами мешкання осіб, що можливо причетні до скоєння злочину, розташування підпільних виробництв фальсифікованих алкогольних напоїв та у місцях зберігання та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

За результатами проведених заходів виявлено та вилучено ємності із прозорою рідиною зі специфічним запахом алкогольних напоїв у загальному обсязі близько 4000 літрів на суму понад 1 млн гривень, тару та обладнання для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв ( насос, шланги, різні ємності, фільтри, ароматизатори, барвники та ін.).

На даний час проводяться слідчі (розшукові) дії з метою встановлення всіх причетних до злочину осіб.

Державна фіскальна служба України