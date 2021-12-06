На Харківщині жінка ошукала пенсіонерів на півмільйона гривень

Жінка представлялася медсестрою. Жертвами злочинних махінацій стали 5 громадян похилого віку з міста Змієва. Встановлено причетність підозрюваної ще до чотирьох аналогічних злочинів.

21 жовтня до відділу поліції №2 Чугуївського райуправління поліції ГУНП в Харківській області із заявою про шахрайство звернулася 84-річна мешканка міста Змієва.

Вона розповіла, що напередодні їй зателефонував невідомий чоловік, який представився лікарем, та сказав, що син жінки потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Невідомий зазначив, що потерпілий отримав тілесні ушкодження та потребує негайного хірургічного втручання. Під час телефонної розмови «лікар» сказав, що до бабусі прийде медична сестра, якій необхідно передати гроші на операцію сину. Літня жінка віддала 25500 гривень та 900 доларів США. Після передачі грошей вона зрозуміла, що її ошукали та лише після цього зателефонувала синові. Упевнившись, що з ним все гаразд, жінка звернулася із заявою до поліції.

В ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів працівники відділу поліції №2 Чугуївського РУП встановили особу, причетну до скоєння злочину. Нею виявилася 38-річна уродженка Чернігівщини, яка представлялась медсестрою. На даний час правоохоронці встановили її причетність до скоєння ще чотирьох аналогічних злочинів на території міста Змієва — протягом жовтня вона заволоділа грошима двох жінок та двох чоловіків віком від 81 до 85 років. Загальна сума спричиненого матеріального збитку склала 546 тисяч гривень.

За даними фактами відділом поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. За погодженням місцевої прокуратури слідчі повідомили жінці про підозру у вчиненні даних злочинів.

3 грудня Зміївський районний суд обрав зловмисниці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Харківської області