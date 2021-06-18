У селі Хлепча Фастівського району роботодавець під час сварки до смерті побив підлеглого

На місце події прибули наряд реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Фастівського районного управління поліції.

Встановлено, що 62 – річний потерпілий працював в одному із дачних будинків різноробочим. Декілька днів тому між роботодавцем та робітником виникла сварка, яка переросла в бійку. 46-річний роботодавець почав лупцювати підлеглого по голові. Від отриманих травм чоловік помер, а зловмисник зник з місця події.

Наступного дня тіло чоловіка знайшов співробітник, який повідомив про це до поліції.

Слідчі Фастівського районного управління поліції за процесуальним керівництвом прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Поліцейські встановлюють місце перебування зловмисника.

Відділ комунікації поліції Київської області