У селі на Черкащині зять зґвалтував тещу

Зловмисник виявився зятем потерпілої. Поліцейські його затримали та доставили до відділення поліції. Йому оголошено про підозру. Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Черкаської області.

З інформацією про зґвалтування до чергової частини Звенигородського відділу поліції звернулась жителька одного із сіл району. Жінка розповіла поліцейським, що в період часу з 02:00 год до 04:00 години до неї в будинок, через вікно, проник невідомий чоловік та зґвалтував.

Потерпіла впізнала чоловіка, нападником виявився її зять, який неодноразово їй погрожував фізичною розправою.

Підозрюваного затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу та доставили до поліції. На даний час зловмиснику оголошено про підозру та вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років. // Дзвін