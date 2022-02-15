У селі на Хмельниччині чоловік задушив 21-річну дівчину

За вбивство 35-річному підозрюваному може загрожувати до 15 років ув’язнення. Наразі суд за клопотанням слідчого призначив чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на період досудового розслідування.

12 лютого близько 12:30 години на лінію «102» надійшло повідомлення про те, що в одному із сіл Красилівської ОТГ місцеві жителі виявили тіло жінки.

На місце події невідкладно виїхала слідчо-оперативна група, експерти, кінологи та інші спеціалісти. Загиблою виявилась 21-річна місцева мешканка. Тіло люди знайшли неподалік її будинку.

За результатами розтину встановлено, що смерть настала від удушення.

Поліцейські вилучили з місця події усі можливі сліди, опитали місцевих жителів, що дало можливість оперативно встановити особу зловмисника. Ним виявився 35-річний односелець потерпілої. Перед вбивством вони разом відпочивали в компанії. Потім підозрюваний пішов проводжати жінку. Під час розмови між ними виник конфлікт, в ході якого той схопив свою жертву за шию і задушив.

Наразі зловмисник затриманий. Йому вже оголосили про підозру за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Чоловік перебуватиме під вартою на період досудового розслідування.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області