У селі на Рівненщині зарізали жінку

Наразі тривають слідчі та розшукові дії з метою встановлення особи, причетної до скоєного злочину.

До поліції вчора, 21 січня, звернувся 67-річний житель села Шкарів колишнього Гощанського району. Чоловік повідомив, що його 74-річна сусідка, яка проживала сама, перестала відповідати на телефонні дзвінки. Коли він навідався до її будинку, то виявилось, що двері зачинені, а от вікно було відкритим.

У будинку слідчо-оперативна група виявила розкидані речі, а на підлозі господиню без ознак життя — жінка мала ушкодження в області голови, зокрема й ножове поранення шиї. Тіло відправили на експертизу для встановлення причини смерті.

Слідчі відділення поліції №5 (смт Гоща) Рівненського РУП за фактом умисного вбивства внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.

Поліцейські із залученням оперативних служб проводять першочергові процесуальні дії та розшукові заходи для розкриття зухвалого злочину.

Відділ комунікації поліції Рівненської області