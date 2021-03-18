У селі Зоря Рівненського району зарізали чоловіка

. Мешканка села повідомила до поліції, що знайшла у квартирі тіло невідомого чоловіка.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

Жінка прийшла із роботи і побачила відкриті двері орендованої квартири, а в коридорі — ввімкнене світло. У кухні на дивані спав її 36-річний цивільний чоловік, а на балконі лежав невідомий без ознак життя.

Загиблим виявився 34-річний місцевий житель. За результатами поверхневого огляду на тілі експерти виявили численні ножові поранення, зокрема і в області грудної клітки зліва та кілька в спину. Тіло направлено в морг для проведення судово-медичної експертизи, яка встановить остаточну причину смерті.

Попередньо відомо, що чоловіки були малознайомі та того вечора вживали алкоголь. Через надмірну випиту дозу 36-річний житель Зорі пояснити причину такого вчинку не може.

«Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання, — повідомив т.в.о. начальника відділення поліції № 1 (м.Рівне) Рівненського РУП Вадим Артюхович. — Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні умисного вбивства за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу».

Відомо, що обоє чоловіків притягувалися як до кримінальної, так і до адміністративної відповідальності. // itvmg.com