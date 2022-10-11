У селищі на Дніпропетровщині сварка закінчилася вбивством

У селищі Васильківка Дніпропетровської області під час сварки один чоловік завдав іншому смертельних поранень ножем.

Про це повідомляє Дніпро Оперативний, посилаючись на власні джерела.

Потерпілий помер у машині швидкої допомоги, не приходячи до тями. Злочин стався 10 жовтня.

За версією слідства, непрацюючий мешканець селища Чаплине 1974 року народження через раптовий конфлікт ударив ножем чоловіка 1970 року народження.

Потерпілого медики забрали в автомобіль швидкії допомоги, де він помер, не приходячи до тями. Правоохоронці вилучили зброю. Підозрюваного затримали.