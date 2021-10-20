У службовій недбалості зі збитками на ₴4 млн. підозрюють директора столичного КП

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру директору Комунального підприємства з експлуатації і ремонту «Житло-сервіс» за фактом службової недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, упродовж 2017-2018 років комунальне підприємство уклало з приватною фірмою договори про надання послуг з охорони паркувальних майданчиків. Відповідно до умов договорів підрядник зобов’язувався за рахунок власного штату працівників здійснювати їх охорону. При цьому директор фірми, не маючи у штаті необхідної кількості співробітників, зазначав в актах виконаних робіт про їх повне і якісне виконання.

В подальшому ці акти внаслідок неналежного виконання своїх службових обов’язків були підписані директором КП «Житло-сервіс», чим спричинено понад 4 млн грн збитків столичному бюджету.

Досудове розслідування триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Київської міської прокуратури