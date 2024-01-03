У смертельному пораненні підлітка підозрюється мешканець Дніпра

За процесуального керівництва прокурорів Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра повідомлено про підозру місцевому мешканцю у нанесенні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть неповнолітнього ( ч. 2 ст. 121 КК України).

За даними слідства, 31 грудня 2023 року на одній із вулиць м. Дніпро між підозрюваним та 15-річним хлопцем виник словесний конфлікт. Під час сварки чоловік заподіяв дитині ножове поранення в живіт.

Від отриманої травми потерпілий помер у лікарні.

Підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК України. Під час обшуку за його місцем мешкання вилучено знаряддя злочину – ніж.

Наразі за клопотанням прокурора чоловіку судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської обласної прокуратури