Пограничники не пустили в Украину «московско-носатого» криминального «авторитета»

В аэропорту «Борисполь» пограничники 19 мая не пустили в Украину 57-летнего гражданина Армении Самвела Манукяна, который известен в статусе криминального авторитета по прозвищу «Московский»/«Носатый».

Об этом сообщает издание «Detective-info».

У Манукяна есть 4 судимости в Украине. Въезд ему запретили до 31 марта 2023 года на основании представления Департамента стратегических расследований Нацполиции и решения Государственной миграционной службы от 2020 года.

Кроме того, он под №602 попал в перечень «воров в законе» и криминальных авторитетов, в отношении которых СНБО и Президент Украины Владимир Зеленский ввели санкции.

Манукян проживал в Винницкой области, где неоднократно оказывался в эпицентре скандальных событий. У него был конфликт с начальником полиции Винницкой области Иваном Ищенко. 5 апреля авторитет праздновал свой день рождения в ресторане, и туда прибыло несколько десятков спецназовцев.

Адвокаты подали иск, что из-за запрета на въезд Манукян не сможет лично участвовать в рассмотрении уголовного производства о нанесении телесных повреждений полицейским. Летом 2020 года он пытался начать драку с Ищенко, но его задержали и отправили под стражу. Во время задержания Манукян нанес легкие травмы двум полицейским. В октябре 2020 года суд ему ослабил меру пресечения и криминальный авторитет вышел на свободу. // Преступности.НЕТ