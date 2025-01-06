За державну зраду судитимуть жителя Тульчина

Вінницькою обласною прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 40-річного жителя м. Тульчина, громадянина України, уродженця рф за обвинуваченням у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Чоловік обвинувачується в тому, що у 2024 році свідомо й ініціативно погодився на виконання завдання спецслужб рф щодо збору та передачі їм інформації про українські підрозділи сил оборони, а також фортифікаційні споруди на території Вінницької області.

Інформацію він збирав шляхом особистого спостереження, пошуку інформації в інтернеті та безпосереднього спілкування з третіми особами. Отримані дані передавав представнику фсб рф повідомленнями у Telegram.

Слідством встановлено передавання обвинуваченим ворогу географічних координат постійної дислокації, проживання та навчання підрозділів ЗСУ у кількох містах Вінниччини, а також дані про рух військової техніки по автотрасі в східному напрямку.

Він також особисто відвідав прикордонне село, де зафіксував фортифікаційні споруди і передав їхні точні координати куратору.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

За вказаний злочин передбачене покарання у виді 15 років або довічного позбавлення волі з конфіскацію майна.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури